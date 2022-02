Europa Het Westen schermt met het sanctiewapen, maar heeft dat enig effect op Rusland? Als het ergens in de wereld hommeles is, zoals nu tussen Rusland en Oekraïne, grijpt het Westen naar het sanctiewapen. Maar werken sancties wel? 'Onze hoop is dat burgers het niet meer pikken en in opstand komen. Maar Rusland is geen democratie.'

