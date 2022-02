Buitenland Koopkrachtzorgen voor Franse kiezer veel belangrijker dan immigratie of klimaat Het mocht wat kosten. Miljarden stak president Emmanuel Macron in een zogenaamd tariefschild tegen stijgende energieprijzen. Macron, die in april herkozen wil worden, weet dat veel Franse kiezers verwachten dat de staat ze beschermt in tijden van crisis. Ook zijn mededingers lopen met een boog om de schuldenberg heen.

