Energie Stijgende energieprijs is zorgwekkend, maar bedrijven zijn nog niet in paniek De olie- en gasprijzen lopen sterk op nu Rusland Oekraïne is binnengevallen. De Nederlandse industrie stelt zich afwachtend op. 'De toelevering van gas naar Europa stokt nog niet en dat ligt nu, voor zover we weten, ook niet in de lijn der verwachting.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Stijgende energieprijs is zorgwekkend, maar bedrijven zijn nog niet in paniek Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren