Buitenland 'Poetin is een judoka. Hij gaat door totdat hij weerstand voelt' Voormalige Nederlandse topmilitairen hadden niet verwacht dat Poetin gelijk geheel Oekraïne zou aanvallen, maar juist het elastiek stap voor stap zou oprekken. Een beetje zoals de judoka die hij is. Ze geloven niet dat diplomatieke druk en sancties hem van gedachten zullen doen veranderen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Poetin is een judoka. Hij gaat door totdat hij weerstand voelt' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren