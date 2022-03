Buitenland Bromance van Xi en Poetin brengt Peking in ongemakkelijke spagaat China en Rusland steunen elkaars politieke koers steeds openlijker op het wereldtoneel. Het eenheidsvertoon is een signaal naar het Westen dat de machtsbalans in de wereld verschuift. Maar de aanval op Oekraïne kan de kaarten voor Peking opnieuw hebben geschud.

