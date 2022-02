Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: een omwenteling in Europa. In één weekeinde gaan tal van oude zekerheden overboord.

1. Niets is meer zeker...

De Russische president Vladimir Poetin dreigt met de inzet van kernwapens, Berlijn gooit zijn doctrine van terughoudend defensiebeleid geheel overboord, de Europese Commissie belooft wapens voor Oekraïne te financieren en voorzitter Ursula von der Leyen zegt dat Kiev in de Europese Unie hoort. Er zijn weekeinden waarin minder gebeurt in de Europese Unie.

Eerst over wapens. De Europese samenwerking is een vredesproject: landen die elkaar vroeger naar het leven stonden, werken nu samen. Maar de Europese begroting beschikt sinds vorig jaar ook over een 'vredesfaciliteit', de EPF, die conflicten moet voorkomen en de internationale veiligheid versterken. Tot 2027 is voor de EPF €5,7 mrd beschikbaar.

Oekraïne zou via de EPF dit jaar voor ruim €400 mln aan wapens kunnen aanschaffen. Commissievoorzitter Von der Leyen noemde het besluit 'een waterscheiding'. Het is voor het eerst dat de EU de aanschaf van wapens voor een niet-lidstaat financiert.

In Berlijn was zondag net zo'n waterscheiding zichtbaar. Nog niet heel lang geleden stond Angela Merkel op een voetstuk als staatsvrouw die het moderne Europa mede vormgaf. Maar haar lange beleid van een voorzichtige Rusland-politiek ligt in de prullenbak, en er klinkt ruim kritiek voor Merkels fluwelen handschoenen richting het Kremlin. Het idee dat Berlijn via innige economische samenwerking met Moskou Poetin kan temperen, bleek een rampzalige inschatting.

Dus is er een nieuwe staatsman opgestaan: Olaf Scholz, Merkels opvolger. Hij maakte zondag bekend dat Duitsland €100 mrd in modernisering van zijn leger steekt, en het jaarlijkse defensiebudget verhoogt naar 2% van het bruto binnenlands product, conform de lang geleden gemaakte maar tot nu nooit in Duitsland gehonoreerde afspraak met de Navo.

'Wegduiken was gisteren', luidde het commentaar van de krant Tagesspiegel maandagochtend. Mochten er mensen zijn die vinden dat de mega-investering in strijd is met de heilige 'zwarte nul', vrij vertaald: geen begrotingstekort, dan dient de doorgaans spaarzame minister van financiën Christian Lindner (FDP) ze van repliek: 'Dit is een investering in onze vrijheid.' Geen heilige huisjes meer in Berlijn.

... ook niet in Helsinki en Stockholm...

Je aansluiten bij de Navo? Pas maar op! Die waarschuwing klonk vrijdag vanuit Moskou richting Finland en Zweden. Na de Russische invasie in Oekraïne gaan in deze principieel defensief ongebonden landen stemmen op om lidmaatschap van het westerse militaire bondgenootschap aan te vragen. Zo'n stap zou 'ernstige militair-politieke gevolgen' voor de twee Scandinavische landen hebben, dreigde Maria Zakharova van het Russische ministerie van buitenlandse zaken vrijdag.

In Finland waren de regering en president Sauli Niinistö niet onder de indruk. Heeft Moskou wel vaker gezegd, merkte Niinistö op. 'Ik zie op zich niets nieuws', zei minister van buitenlandse zaken Pekka Haavisto zaterdag.

Maar die dag had een burgerinitiatief al 50.000 handtekeningen verzameld voor een referendum over Fins Navo-lidmaatschap. Maandagochtend stond de teller op bijna 70.000. Voorbij de grens van 50.000 handtekeningen heeft het burgerinitiatief het recht een voorstel te doen aan het parlement. Wanneer de Finse volksvertegenwoordiging dat zou behandelen is overigens niet duidelijk.

Alexander Stubb, oud-premier van Finland, zei vrijdag dat Rusland met zijn gedrag Finland richting de Navo duwt. Het is belangrijk dat de Navo-optie op tafel ligt, vond minister Haavisto donderdag ook.

In Zweden is de politiek verdeeld. 'We zien dat Rusland geen Navo-land aanvalt', zei Annie Lööf, de leider van de Centrumpartij, deze week in een talkshow. Vandaar dat ze zich uitsprak voor een Zweeds lidmaatschap van het bondgenootschap.

De regerende Zweedse sociaaldemocraten zien daar geen brood in, net als de Groenen en de Linkse Partij. Maar het Zweedse politieke midden dus wel ('Een zaak van leven of dood', zegt de chef van de Gematigde Partij, Ulf Kristersson) terwijl de radicaal-rechtse SD niet voor is, maar een referendum over het Navo-perspectief voor zich kan zien.

De discussie over Navo-lidmaatschap in Zweden en Finland laaide overigens al in december op, toen de Russische president Poetin dreigende taal begon te uiten. Sinds diens invasie in Oekraïne werken de twee Scandinavische landen nauwer met het militaire bondgenootschap samen. Vrijdag kregen ze voor het eerst toegang tot vertrouwelijke Navo-informatie.

... en waarschijnlijk ook niet in Den Haag

Praten over waterscheidingen en historische wendingen is mooi. Maar hoe zorgen we er nou voor dat we minder van Poetins gas afhankelijk zijn? Kopstukken van de Brusselse denktank Bruegel deden zondag in Foreign Affairs alvast een voorzet: Frankrijk en Nederland moeten tot er meer alternatieven zijn hun gas delen met landen die qua gas krap zitten: Duitsland en Oostenrijk.

Verder moet Brussel gasbedrijven en lidstaten dwingen meer strategische reserves op te bouwen. De Commissie speelt overigens al met zo'n plan, meldden FD-correspondenten Mathijs Schiffers en Ria Cats onlangs. Woensdag weten we mogelijk meer.

Maar hierbij laten de Bruegel-analisten het niet: ze komen, à la Poetin, met een nucleaire optie. De EU zou in lijn met het Europees mondialiseringsfonds een pot met geld moeten klaarzetten om landen die zwaar te lijden hebben onder de sancties jegens Rusland te compenseren en te steunen.

Dat is slikken voor sommige 'zuinige' politici in Den Haag, die weten dat de zondag aangekondigde Duitse defensiemiljarden ook een weerslag op het Nederlandse politieke debat zullen hebben.

En wat te denken van de belofte van Commissievoorzitter Von der Leyen richting Kiev over Oekraïense toetreding tot de EU? Met Frankrijk was Nederland behoorlijk sceptisch over verdere uitbreiding van de EU. Saillant detail: kandidaat-lidstaat Servië veroordeelt wel de Russische inval in Oekraïne, maar wil niks weten van sancties. Wat voor signaal geeft de Servische president Vucic daarmee aan zijn EU-gesprekspartners?

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor energie, spreken elkaar maandag. Uiteraard gaat het over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de energiemarkt.

• Rusland en Oekraïne onderhandelen maandag. De verwachtingen zijn laag gespannen.

• Het Europees Parlement debatteert dinsdag over de situatie in Oekraïne.

• De EU-ministers van binnenlandse zaken en justitie spreken elkaar donderdag en vrijdag. Donderdag gaat het over aanpassing van de regels voor het Schengengebied en het Europese migratiebeleid, maar ook over de hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.

• De Brusselse denktank Bruegel brengt vrijdag een webinar over strategische gasvoorraden in de EU.

