Liveblog Live - Russisch konvooi van 60 km nadert Kiev Een groot militair konvooi van ruim 60 km lang is Kiev genaderd, blijkt uit satellietbeelden. In dit liveblog houden we dinsdag de belangrijkste ontwikkelingen bij over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live - Russisch konvooi van 60 km nadert Kiev Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren