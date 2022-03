Europa 'Sommige rechters in Kiev zijn onder de wapens gegaan' Esther de Rooij werkte in Kiev aan hervormingen van de Oekraïense rechterlijke macht. Hals over kop moest ze naar Nederland vertrekken. 'We gaan ons verdedigen, zeiden rechters tegen me.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Sommige rechters in Kiev zijn onder de wapens gegaan' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren