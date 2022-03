Liveblog Live - Oekraïne zet zich schrap, Biden tegen Poetin: we zijn er klaar voor Terwijl Oekraïne zich opmaakt voor een nieuwe dag van zware beschietingen en bomaanvallen, zou het militaire konvooi de hoofdstad Kiev op zo'n 20 km genaderd zijn. In dit liveblog houden we woensdag de belangrijkste ontwikkelingen bij over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live - Oekraïne zet zich schrap, Biden tegen Poetin: we zijn er klaar voor Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren