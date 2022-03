Buitenland 'De diepe overtuiging van de Russische leiders is dat het Westen in verval is' Poetin zag een laatste kans om Oekraïne in te lijven. En zijn kliek dacht ermee weg te komen. Politicoloog Vladimir Gel’man: 'Ze interpreteerden Trump, de brexit en de aftocht uit Afghanistan als tekenen van zwakte.'

