Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: hoe Russische oorlogsmisdaden te vervolgen?

Foto: ANP/EPA/Olkesandr Ratushniak

1. Misdaad en straf in Oekraïne

De gruwelijke beelden van een vluchtend gezin dat in de Oekraïense stad Irpin wordt getroffen door een Russische mortieraanval gingen zondag de wereld over. Ze leiden opnieuw tot de vraag: is Rusland te vervolgen voor oorlogsmisdaden?

Oekraïne vroeg bij het Internationaal Hof voor Justitie (ICJ) in Den Haag eerder om voorlopige maatregelen tegen Rusland. Maar de juridische route daarvoor is complex, via het Genocide Verdrag. Poetin rechtvaardigt de aanval op Oekraïne door te stellen dat hij 'genocide' tegen de inwoners van de in 2014 door pro-Russische separatisten bezette regio's Donetsk en Loehansk wil voorkomen. Maar dat is een voorwendsel, stelt Kiev, en daarom vragen de Oekraïners het ICJ maatregelen tegen Moskou te nemen.

Een andere juridische route loopt via het Internationaal Strafhof (ICC), eveneens in de Hofstad. Het ICC doet onderzoek naar wat er in Oekraïne gebeurt; donderdag vertrok een onderzoeksteam naar het oorlogsgebied.

Maar de reikwijdte van het ICC-werk is in zekere zin beperkt. Het hof kan in de kwestie-Oekraïne wel misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden door individuen onderzoeken, maar niet de 'misdaad van agressie'. Dat kan alleen als de agressor het statuut van het ICC heeft getekend. En dat deed Moskou dus nooit.

Met andere woorden: het hof kan Poetin of Rusland niet aanpakken voor het beginnen van een oorlog tegen Oekraïne. Weliswaar kan de Veiligheidsraad van de VN het ICC vragen toch de agressie-aanklacht te onderzoeken, maar dan brengt Rusland een veto uit.

Dus lanceerde Gordon Brown, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk, vrijdag bij een discussie bij de Britse denktank Chatham House samen met juristen het voorstel voor een nieuw, speciaal tribunaal à la het Tribunaal van Neurenberg. Dat moet de vervolging van de Russische president Vladimir Poetin en zijn medewerkers op zich nemen.

Tal van bekende juristen en schrijvers ondertekenden de oproep. Dat deed ook Richard Goldstone, voormalig hoofdaanklager van het Joegoslavië-Tribunaal, en de 101-jarige Benjamin Ferencz, aanklager bij het Tribunaal van Neurenberg.

Ter opfrissing van het geheugen, ook voor de Russische lezers, hier een simpele uitleg van het oorlogsrecht. Beluister ook deze podcast over de juridische (on)mogelijkheden van de vervolging van Poetin et.al. En vorige week sprak specialist Marieke de Hoon van de UvA op Radio 1 over de kwestie.

2. In de nieuwe wereld is neutraliteit impopulair...

Europamania belichtte vorige week hoe de Russische invasie van Oekraïne het veiligheidsdenken in de langdurig neutrale landen Finland en Zweden beïnvloedt. Maar ook in het neutrale Ierland en Oostenrijk laait het debat op.

'Een staat die neutraal is of geen banden heeft, staat alleen als hij wordt aangevallen', verklaarde bij voorbeeld Andreas Khol, een vroeger boegbeeld van de Oostenrijkse christendemocraten (ÖVP). En Günter Höfler, ex-bevelhebber van de strijdkrachten, vindt net als Khol dat het Alpenland moet toetreden tot de Navo. Het Oostenrijkse leger is niet in staat een conventionele militaire aanval op Oostenrijk tegen te houden, aldus Höfler.

De Oostenrijkse sociaal-democraten, die tegen Navo-lidmaatschap zijn, hebben regeringspartij ÖVP inmiddels om opheldering gevraagd. Ook de extreemrechtse FPÖ ziet niets in toetreding tot het bondgenootschap.

De zaak ligt des te gevoeliger daar kanselier Karl Nehammer zaterdag Moskou op zijn dak kreeg omdat de Oostenrijkse regering de Russische invasie in Oekraïne eerder veroordeelde en kritiek uitoefende op Moskou. 'Wij hebben jullie nota bene bevrijd', was vrij vertaald de Russische reactie.

Nog andere neutrale landen in de EU? Ja, Ierland. De Russische agressie in Oekraïne zal niet leiden tot aanpassing van de Ierse neutraliteit, stelde bijvoorbeeld de Irish Times vorige week. Uit een zondag gepubliceerde peiling voor de Irish Independent blijkt dat bijna tweederde van de Ieren vindt dat Ierland bij de oorlog in Oekraïne neutraal moet blijven, maar bijna de helft stelt ook dat het neutraliteitsconcept van Ierland achterhaald is.

... zeker in Scandinavië

De afgelopen dagen was er sprake van koortsachtig diplomatiek verkeer tussen Finland en de VS, plus tussen Finland en Zweden. De Finse president Sauli Niinistö bezocht Washington, de Zweedse premier Magdalena Andersson deed Helsinki aan.

Niinistö meldde vrijdag dat Helsinki en Stockholm op veiligheidsgebied nauwer met de VS gaan samenwerken. Op zaterdag herbevestigden Finland en Zweden hun militaire coöperatie. Over een mogelijke toetreding tot de Navo lieten Andersson en haar Finse collega Sanna Marin zich niet concreet uit.

Maar Andersson onderstreepte dat de 'veiligheidssituatie dramatisch is veranderd'. Volgens de Zweedse krant Aftonbladet is voor het eerst een meerderheid van de Zweden (51%) voorstander van Navo-toetreding. Bij een peiling in januari was dat nog 42%. Ondertussen zakte het aantal tegenstanders tot 27%, tegen 37% in januari.

Intussen ziet Finland het aantal Russen dat naar het land reist fors toenemen. De treindienst Sint-Petersburg-Helsinki is volgens de Finse publieke omroep YLE de komende dagen volgeboekt. Het gaat volgens de zender om Russen die bang zijn voor het instellen van de staat van beleg in Rusland. Het Kremlin zou dan de grenzen sluiten.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Italiaanse premier Mario Draghi zoekt maandag voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op. Italië wil graag een maximumgasprijs vaststellen. Zondag haalde Italië de banden met gasproducent Qatar aan.

• De Europese Commissie komt dinsdag met voorzetten voor een nieuwe energiestrategie. Lees ter voorbereiding het verhaal van FD-correspondenten Mathijs Schiffers en Ria Cats.

• Minister van Financiën Sigrid Kaag spreektdinsdag met Mathieu Segers van Maastricht University over het Nederlandse EU-beleid. Lees het interview dat FD-correspondent Ria Cats met Kaag had (en Kaags Kamerbrief over de Europese begrotingsregels).

• De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken treft de Franse president Emmanuel Macron dinsdag in Parijs. Donderdag is er bij denktank EPC een debat over het Strategisch Kompas, het nieuwe Europese veiligheidsbeleid.

• Bij denktank CEPS gaat de Amerikaanse topambtenaar Greta Peisch woensdag in op het Chinese handelsbeleid, en de oneerlijke kanten daarvan.

• De Europese Centrale Bank (ECB) geeft donderdag een eerste indicatie hoe ze omgaat met de oorlog in Oekraïne, en de economisch fall-out (waarover denktank Bruegel donderdag een webinar brengt). Lees ook het verhaal van FD-redacteur Marcel de Boer.

• De EU-regeringsleiders overleggen donderdag en vrijdag in Versailles. Het gaat daar uiteraard over de oorlog in Oekraïne, maar ook over het economisch beleid van de EU.

