Foto: Clemens Bilan/AFP

In het kort De Russische agressie in Oekraïne leidde tot een krachtig, eensgezind antwoord van de EU.

Vanwege de oorlog zal de Unie grote stappen moeten zetten op vlak van defensie; Duitsland gaf daar al het startschot voor.

Maar bij het bereiken van meer strategische autonomie liggen grote problemen op de loer.

Woorden doen ertoe in tijden van oorlog, twitterde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag. Zo onderbouwde ze waarom Brussel de Russische staatsmedia Russia Today en Sputnik in de ban doet.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zal het ongetwijfeld met Von der Leyen eens zijn. Maar hij zal ook gedacht hebben: daden doen er op dit moment nog veel meer toe. Zelensky smeekt het Westen om meer dan woordelijke bijval tegen de Russische agressie.

De president, die zoveel harten veroverde met zijn strijdbaarheid, zal beamen dat de Europese Unie op dat vlak niet teleurstelt. Het landenblok heeft geen eigen leger, maar zette alle middelen waar het wel over beschikt zonder dralen in. Niet alleen werd de propagandamachine van Poetin aan banden gelegd, ook werd het ene na het andere sanctiesalvo op het regime in Moskou en zijn vertrouwelingen afgevuurd.

Daar bleef het niet bij. In no time tuigde de Unie een ruimhartige opvangregeling voor Oekraïense vluchtelingen op. Daarnaast trekt Brussel €500 mln uit voor wapens voor Oekraïne. Het is voor het eerst in de historie van de EU dat ze de bewapening van een 'derde land' financiert.

De geldingsdrang in Brussel ging zelfs zo ver dat Von der Leyen Oekraïne EU-lidmaatschap in het vooruitzicht stelde. Het was het enige moment dat ze tegengas kreeg van de lidstaten. 'Voorbarig', mompelde premier Mark Rutte zuinigjes over deze goedbedoelde, doch impulsieve belofte.

Duitsers nemen voortouw bij herbewapening

Maar het beeld is duidelijk: de oorlog aan de grens van de EU heeft het landenblok dichter bij elkaar gebracht. Dat maakt de besluitvorming een stuk eenvoudiger.

Op zich leidden crises vaker tot verdere integratie van de EU. Denk aan het coronaherstelfonds, waarvoor lidstaten een gezamenlijke schuld zijn aangegaan. Maar deze keer schuiven de panelen wel heel erg snel.

'Wat dat betreft is deze periode het best te vergelijken met die van de eerste helft van de jaren vijftig', zegt de Belgische historicus Rolf Falter, die in zijn boek De geboorte van Europa uitgebreid stilstaat bij de aanloopjaren van de EU. 'De Koreaanse oorlog en de vrees voor Stalin zorgden er toen ook voor dat er grote stappen op het gebied van Europese samenwerking.'

De vraag is waar de dadendrang eindigt. Een Europees leger lijkt nog steeds een stap te ver. Maar de Franse president Emmanuel Macron zal volgende week tijdens een top van regeringsleiders in Versailles het belang van militaire samenwerking nogmaals benadrukken, en er deze keer meer applaus voor krijgen.

De 27 lidstaten tezamen spenderen viermaal meer aan defensie dan Rusland, maar als ieder zijn eigen materieel aanschaft is dat niet bijster efficiënt. Nu Duitsland besloten heeft €100 mrd uit te trekken om zijn leger te moderniseren — over waterscheidingen gesproken — komt de vraag al snel op tafel te liggen hoe dat zo te doen dat heel Europa ervan profiteert.

Snellere energietransitie, maar CO2-doelen zijn niet heilig

Bondskanselier Olaf Scholz nam daar al een voorschot op. ‘Onze uitdaging is de soevereiniteit van de EU duurzaam en houdbaar te versterken', zei hij. 'Voor Duitsland en alle andere EU-lidstaten betekent dat dat we ons niet alleen maar afvragen wat er voor ons eigen land in Brussel te halen is, maar ons afvragen: wat is de beste beslissing voor de Unie?’

Ook op ander vlak kan de houding van Europa veranderen. De EU wil in 2050 klimaatneutraal zijn en snel overschakelen naar duurzame energiebronnen. De huidige afhankelijkheid van Russisch gas is hoogst ongemakkelijk. Dus is er alle reden om de energietransitie te versnellen waar mogelijk.

Gas leek de aangewezen transitiebrandstof. Maar het denken hierover is in beweging. Het langer openhouden van kolencentrales is 'in deze situatie' geen taboe meer, liet Eurocommissaris Frans Timmermans aan de BBC weten. In Duitsland rijst de vraag of de voorgenomen sluiting van kerncentrales houdbaar is.

Meer solidariteit nodig

Door de oorlog zal ook op andere terreinen de roep om strategische autonomie aanzwellen. Al ontplooide initiatieven die de eigen productie op het gebied van medicijnen, halfgeleiders en batterijen voor elektrische auto's moeten opvoeren, kunnen navolging krijgen in andere sectoren. Naast energie valt bijvoorbeeld te denken aan graan.

En ook de solidariteitsvraag komt weer op tafel. De opvang van vluchtelingen kost veel geld, en de sancties tegen Rusland doen ook EU-lidstaten pijn. Maar niet iedereen lijdt even veel. Komt er een compensatiemechanisme, zoals Italië bepleit? Laten landen als Nederland hun zuinigheid dan varen of zetten ze hun hakken in het zand?

Een andere vraag is hoe solide de eensgezindheid is. Polen staat nu in het hart van de Unie en geldt als kampioen van de lidstaten die een hard beleid jegens Rusland voorstaan. Maar vóór Poetins aanval zat Warschau in het EU-verdomhoekje wegens de ondermijning van de Poolse rechtsstaat — een existentieel probleem voor de Unie, volgens sommige waarnemers. Het probleem is ook nog niet van tafel.

'In drie dagen is er meer gebeurd dan in de afgelopen dertig jaar', vatte de Belgische politicoloog Jonathan Holslag de gebeurtenissen in een podcast samen. 'Oekraïne lijkt de trieste, tragische prijs die we moeten betalen om de veiligheid in Europa echt serieus te nemen.'

De echte test komt nog volgens hem. 'Het is nu zaak ervoor te zorgen dat het beleid coherent blijft. En ook dat we voorbereid zijn op wat voor reactie we kunnen krijgen op onze actie.'