Nieuws in Cijfers Al twee Russische superjachten aan de ketting, welke volgen?

Afgelopen week hebben de Duitse en Franse autoriteiten elk een superjacht in beslag genomen. De beide schepen zijn eigendom van Russische oligarchen die afgelopen maandag op de sanctielijst van de EU zijn geplaatst. Hun bezittingen in de EU zijn daarmee bevroren, ook hun vliegtuigen en schepen. Sommige Russische oligarchen die (nog) niet op de sanctielijst voorkomen proberen hun schepen in veiligheid te brengen in gebieden waar geen sancties gelden, zoals de Malediven. Daar ligt bijvoorbeeld de 'Nord' van de op de sanctielijst gezette Alexei Mordashov. Of een Russische oligarch daadwerkelijk eigenaar is van een schip, is moeilijk te achterhalen en berust deels op geruchten. Vaak zijn de superjachten in bezit van een bedrijf in een belastingparadijs als de Kaaimaneilanden of Bermuda, waar de eigenaren zijn afgeschermd. image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml Meest gelezen Derk Sauer: 'De Russische exodus is begonnen: iedereen wil weg' Live: Navo stelt geen no-flyzone in boven Oekraïne Michail Chodorkovski: 'Dit eindigt of slecht voor Poetin, of zeer slecht'