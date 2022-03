Liveblog Live - Rusland staakt het vuren bij twee steden om vlucht burgers mogelijk te maken Het staakt-het-vuren geldt voor de Oekraïense steden Marioepol en Volnovakha, laat het Russische ministerie van defensie weten. De plaatselijke bevolking krijgt vanaf 09:00 uur de tijd de twee zwaar belegerde steden te ontvluchten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Sergei Supinsky/ANP/AFP 08.09 | Moskou staat humanitaire hulp toe bij twee belegerde Oekraïense steden De Russen steken hun gevechten bij de steden Marioepol en Volonvakha. laat het Russische ministerie van defensie weten. 'Vanaf 10:00 uur (09:00 uur Nederlandse tijd) heeft Russische kant een staakt-het-vuren afgekondigd en humanitaire doorgangen geopend om burgers toe te staan Marioepol en Volnovakha te verlaten', zo citeren Russiche perbureaus het Russische ministerie van defensie. 07.48 | Westerse bedrijven mijden Rusland -- een update Booking en Airbnb hebben zich gisteravond in de groeiende rij westerse bedrijven die geen zaken meer doen in Rusland. Ook luxemerk LVMH houdt ermee op. Eerder op vrijdagavond meldde Heineken al dat het de bierexport naar Rusland staakt. Lokale brouwerijen blijven wel operationeel. 'Naarmate de dagen verstrijken en zowel de urgentie als de intensiviteit van de vernietigende oorlog in Oekraïne groeit, wordt het moeilijker om zaken te doen in de regio,' aldus Glenn Fogel, de ceo van Booking. 07.35 | Russisch leger zet offensief bij Kiev en Charkov voort Het Russische leger probeert nog steeds de steden Kiev en Charkov te omsingelen, aldus Oekraïense staatsmedia. In het centrum van de hoofdstad zijn bombardementen net buiten de stad te horen. Ook de zuidelijke havenstad Marioepol ligt weer zwaar onder vuur. In de stad Sumi, zo'n 300 km ten oosten van Kiev, hebben de lokale autoriteiten de bevolking opgeroepen binnen te blijven vanwege het risico op straatgevechten. 07.24 | Finland gaat nauwer samenwerken met Navo De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Finse evenknie Sauli Niinisto zijn in Washington overeengekomen om meer militair samen te werken, maar beide staatshoofden lieten zich niet uit over een eventueel Fins lidmaatschap van de Navo. Na de Russische invasie van Oekraïne is in Finland de steun voor een Navo-lidmaatschap toegenomen. Vorige maand besloot de regering Helsinki al enkele tientallen Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te kopen, een teken van de nauwere banden tussen de Navo en Finland. Later vandaag komen Zweedse defensieminister en premier op bezoek in Helsinki voor overleg met de Finse president. 07.03 | Bloomberg en CNN stoppen in Rusland Na het Britse BBC en de Canadese CBC stoppen nu ook CNN en Bloomberg voorlopig met hun verslaggeving in Rusland. Aanleiding is de goedkeuring van een nieuwe mediawet door het Russische parlement vrijdag. Volgens de wet kan die 'nepnieuws' verspreidt tot 15 jaar celstraf krijgen. In verband met de door u gekozen cookievoorkeuren kunnen wij deze tweet niet tonen. Klik hier om akkoord te gaan met de cookievoorkeuren die nodig zijn om deze tweet te laden. Meerdere media nemen hun maatregelen: de NOS-correspondent in Rusland keert terug naar Nederland. Ook The Washington Post maakte bekend op Twitter dat de krant stukken van zijn journalisten in Rusland voortaan gaat anonimiseren om het personeel te beschermen tegen de wet. 07.00 | Russen in buurt van tweede kerncentrale Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de VN Linda Thomas-Greenfield zijn Russische troepen een tweede kerncentrale genaderd. 'Russische troepen zijn nu 20 mijl verwijderd van de op een na grootste nucleaire faciliteit van Oekraïne', zei ze tegen persbureaus. Vermoedelijk is de tweede grootste kerncentrale de zuidelijk gelegen Joezjno-Oekrajinsk-faciliteit. Vrijdag brak na gevechten bij de kerncentrale Zaporizja brand uit in een trainingsgebouw. Oekraine en Rusland geven elkaar de schuld hiervan. Het Internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA stuurt een delegatie naar de centrale. De VN-Veiligheidsraad komt maandag opnieuw bijeen om de humanitaire situatie in Oekraïne te bespreken. Frankrijk en Mexico gaan een resolutie voorstellen die oproept tot ongehinderde humanitaire toegang tot Oekraïne. De gebeurtenissen van vrijdag op een rij Na gevechten was er brand bij de kerncentrale Zaporizja, de kernreactoren werden gesloten.

Er was geen verhoogde radioactiviteit. Het IAEA stuurde delegaties naar Tsjernobyl en Zaporizja.

Navo stelt geen no-flyzone in boven Oekraïne, Zelensky had hierom gevraagd.

Rusland blokkeert toegang tot BBC en Facebook parlement stemt in met wet tegen nepnieuws.

PFZW verkoopt Russische beleggingen, Microsoft stopt verkopen in Rusland.

Maersk perkt transport in naar Wit-Rusland, Heineken stopt export naar Rusland.

Zwitserland neemt nieuwe EU-sancties tegen Rusland aan.

Onderwijsinstellingen bevriezen academische samenwerking met Rusland na verzoek kabinet. image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml Meest gelezen Michail Chodorkovski: 'Dit eindigt of slecht voor Poetin, of zeer slecht' Eerste oligarchen distantiëren zich voorzichtig van Poetin Derk Sauer: 'De Russische exodus is begonnen: iedereen wil weg'