Politiek 'Dit eindigt ofwel slecht voor Poetin, ofwel zeer slecht' Met de Russische invasie van Oekraïne heeft Vladimir Poetin een fatale misrekening gemaakt, zegt Michail Chodorkovski (58), voormalig oligarch in ballingschap. De instorting van Poetins regime is volgens hem een kwestie van tijd. Hoeveel, dat hangt van het Westen af: 'Alle financiële zuurstof richting Rusland moet afgesneden. Daarná kijken we wel wie er goed was en wie slecht.'

