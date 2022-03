Landbouw Boeren zoeken met Stikstofcoöperatie uitweg uit crisis Boeren in het Groene Hart verenigen zich in een Stikstofcoöperatie. Met de nieuwste technieken willen ze de uitstoot van stikstof uit mest reduceren. Ze willen blijven boeren, plus kwetsbare natuur beschermen en de helft van de bespaarde stikstofruimte verhuren aan bedrijven. Een voorbeeld voor stikstofminister Christianne van der Wal?

