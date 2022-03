Politiek Openstaande rekeningen kabinet: miljarden voor energie, defensie en koopkracht ouderen 'Dat nemen we mee in de voorjaarsnota', is al weken de standaardreactie van het kabinet bij elk lastig en duur dossier dat op tafel komt. Nu de eerste lenteachtige dagen zich aandienen begint het geduld op te raken. Welke rekeningen staan er open voor het kabinet?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Openstaande rekeningen kabinet: miljarden voor energie, defensie en koopkracht ouderen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren