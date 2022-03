Buitenland Stille kracht Elvira Nabioellina staat voor ultieme stresstest Elvira Nabioellina ziet het als president van de Russische centrale bank als haar opdracht om de Russen te behoeden voor financiële chaos. Paniek zal de vertrouweling van Poetin niet snel uitstralen: de oorlog in Oekraïne ziet ze als 'een niet-standaard situatie'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Stille kracht Elvira Nabioellina staat voor ultieme stresstest Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren