Politiek Oorlog zet Frans verkiezingsdebat in pauzestand De oorlog in Oekraïne heeft de campagne voor de Franse presidentsverkiezingen in een vacuüm gestort. Emmanuel Macron is in de peilingen tot grote hoogte gestegen en ontloopt het debat.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Oorlog zet Frans verkiezingsdebat in pauzestand Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren