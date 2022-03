Economie Ingrid Thijssen (VNO-NCW): 'Jarenzeventigscenario ligt op de loer' Ondernemerskoepel VNO-NCW is een stuk somberder over de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne dan het Centraal Planbureau. Voorzitter Thijssen: 'We lopen echt het risico van een “jarenzeventigscenario”: langdurig en hoge inflatie gecombineerd met recessie.'

