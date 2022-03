Liveblog Live: Oekraïne bereidt zes nieuwe vluchtroutes voor Oekraïne plant zes nieuwe routes via welke inwoners van steden veilig kunnen vertrekken. Het Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een miljardenhulppakket. In dit liveblog houden we donderdag de laatste ontwikkelingen bij.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: Oekraïne bereidt zes nieuwe vluchtroutes voor Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren