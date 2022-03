Buitenland Hongkong krijgt coronagolf maar niet onder controle Al anderhalve maand kampt Hongkong met de ergste uitbraak van het coronavirus sinds de start van de pandemie. Bestuurder Carrie Lam moest Peking al om hulp vragen. Zelfs het zero-covidbeleid lijkt onder druk van de grote aantallen niet heilig te zijn.

