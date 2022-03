Buitenland Ketanji Brown wil niet alleen voor haar dochters een voorbeeld zijn Als de Senaat akkoord gaat, wordt Ketanji Brown Jackson de eerste zwarte vrouw in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Zelf zegt ze haar carrière te danken aan één leraar op de middelbare school die haar leerde redeneren en haar zelfvertrouwen gaf.

