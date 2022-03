Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: de oorlog in Oekraïne maakt reputaties, en breekt ze. Intussen blijven pre-Oekraïense problemen in Europa dooretteren.

Foto: ANP/Associated Press

1. Alles is anders maar toch ook weer niet...

Polen oogst veel lof voor zijn enorme inspanningen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Warschau demonstreert dat de Oekraïnecrisis je reputatie kan maken — en kan breken. Want de grootste politieke afgang van 2022 zagen we afgelopen week in de Poolse grensstad Przemysl. Daar had burgemeester Wojciech Bakun onthouden hoe de Italiaanse politicus Matteo Salvini vroeger grijnzend foto's van zichzelf plaatste terwijl hij T-shirts met daarop de tronie van Vladimir Poetin droeg (lees ook deze oude editie van Europamania).

Toen Salvini zich in Przemysl meldde om daar even solidair met de Oekraïners en de Polen te zijn, haalde burgemeester Bakun zo'n shirt tevoorschijn. Doe dat shirt maar aan, en 'ga eens kijken wat je vriend heeft gedaan', zei Bakun. En de voorheen zo zelfverzekerde Salvini, die in Italië nog één op de drie stemmen haalde bij de Europese verkiezingen in 2019, droop af (Lega was destijds maar één van achttien populistische partijen in de EU die als Ruslandvriendelijk te boek staan).

Maar goed, we hadden het over de solidariteit van Polen. Zo'n anderhalf miljoen vluchtelingen uit Oekraïne zijn nu in Polen aangekomen. Poolse burgers en liefdadigheidsorganisaties halen alles voor hen uit de kast en Warschau maakte vorige week bekend €1,67 mrd voor de opvang uit te trekken.

Toch blijft er iets knagen. Bij de Syrische vluchtelingencrisis wilde de Poolse regering niks van solidariteit aan landen als Griekenland weten. En toen de Wit-Russische dictator Loekasjenko in 2021 mensen uit het Midden-Oosten naar zijn land haalde om ze over de grens met Polen te zetten, dwongen Poolse politie en leger de asielzoekers en migranten weer rechtsomkeert te maken.

En dat gebeurt nog steeds, stelt de Poolse onderzoeker Grazyna Baranowska in een artikel voor de juridische website Verfassungsblog. Er zit volgens haar een wereld van verschil tussen de twee grenzen. Aan de grens met Oekraïne legt Polen de rode loper uit, maar de grens met Wit-Rusland — bondgenoot van Poetin — zit potdicht, en Polen stuurt asielzoekers daar zo veel mogelijk terug het bos in naar Wit-Rusland, stelt bijvoorbeeld Amnesty International.

... zeker niet op politiek vlak

Die twee realiteiten zie je ook op een ander terrein. De status van Polen in de EU is door 'Oekraïne' sterk verbeterd, maar het conflict met Brussel over de ondermijning van de rechtsstaat duurt voort.

Sterker nog: het Poolse constitutionele hof, ingepalmd door de regering in Warschau, stelde donderdag dat bepalingen over het recht op een eerlijk proces uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens deels in strijd zijn met de Poolse grondwet. Daardoor hoeft Polen zich niet te houden aan arresten van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.

Dat komt Warschau goed uit. Want het Straatsburgse hof stelde Polen in 2021 in de zogeheten Xero Flor-zaak in het ongelijk omdat er geen sprake was geweest van onafhankelijke rechtspraak. En er liggen nog veel meer vergelijkbare zaken in Straatsburg te wachten, met een voorspelbare afloop.

Juristen en rechters in Polen wezen er donderdag op dat het Poolse tribunaal ten aanzien van het EHRM nu dezelfde stelling inneemt als het Russische constitutionele hof. Schande, reageerde voormalig ombudsman Adam Bodnar. En wat te denken van de timing? Het constitutionele hof nam zijn controversiële besluit uitgerekend op de dag dat Rusland uit de Raad van Europa stapte (het land was al geschorst).

Nog meer? Polen bereidt de benoeming van vijftien leden voor een nieuwe zittingstermijn van de raad van de rechtspraak voor. Dit in weerwil van arresten van het Europees Hof en het EHRM, die hebben geoordeeld dat de raad (die over rechterlijke benoemingen gaat) in zijn huidige opzet niet politiek onafhankelijk is, wat betekent dat de rechters die zij benoemt ook niet onafhankelijk zijn.

2. Europees Hof buigt zich over voorkennis

Zoals u weet komt Europamania tot u vanaf de burelen van Het Financieele Dagblad. En de aard van het FD-beestje dicteert dat we onmiddellijk onze oren spitsen als we het woord 'voorkennis' horen. Als er dan een zaak over koersgevoelige informatie rond aandelen bij het Hof van Justitie van de EU terechtkomt, schrikken we helemaal wakker — zeker als er ook een journalist in de beklaagdenbank staat.

De kwestie draait om een Britse verslaggever die voor The Daily Mail werkte. Hij speelde volgens de Franse beurswaakhond AMF in 2011 en 2012 informatie over ophanden zijnde publicaties op de website van zijn krant over in Parijs genoteerde aandelen door aan derden, die daar vervolgens op handelden.

De verslaggever in kwestie was destijds verantwoordelijk voor een rubriek over geruchten op de beurs. De AMF vroeg voor haar onderzoek naar de man assistentie van haar Britse collega FCA, en die kwam op de proppen met een lijst van telefoontjes die de journalist had gepleegd. Daar zaten ook contacten met beleggers bij.

De vraag is nu: is voorwetenschap van een aanstaande publicatie hetzelfde als voorwetenschap van nieuws dat een aandelenkoers in beweging kan brengen? Dat punt maakte de beklaagde voor de Franse rechter.

Die vond het inseinen van derden over een stukje dat er aankomt een geval van marktmanipulatie. De verslaggever kreeg een boete van €40.000. Enkele beleggende contacten kregen boetes van €20.000 tot €150.000.

Alleen de voormalige journalist ging tegen de sanctie in beroep. Hij stelt dat hij nooit had gezegd wat er precies in zijn stukjes stond. Daarbij vindt hij dat FCA nooit zo veel telefoondata met daarin ook zijn bronnen had mogen doorgeven aan de AMF. Het Hof van Justitie spreekt zich dinsdag over de zaak uit.

Europamania elke week in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De ministers van financiën van de eurolanden treffen elkaar maandag. Ze zullen het uiteraard hebben over welke maatregelen de EU moet nemen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dinsdag schuiven de niet-eurolanden aan, en gaat het bij het beraad over de economische gevolgen van de sancties tegen Rusland, en de Europese CO₂-grensbelasting. Over dat laatste is dinsdag trouwens ook dit webinar.

• Ook maandag: de ambassadeurs van de 27 EU-lidstaten spreken elkaar over een nieuwe ronde sancties jegens Rusland. En Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU, begint een bezoek aan de Balkan, beginnende in Skopje. Borrell zaaide bij de Europese top vrijdag verwarring over nieuwe militaire hulp aan Oekraïne (lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats).

• Vicevoorzitter van de Europese Commissie Maros Sefcovic praat maandagmiddag bij denktank Atlantic Council over de relatie tussen de EU en de VS.

• Denktank EPC bespreekt dinsdag online met Poolse en Oekraïense analisten de oorlog in Oekraïne en de respons van de EU. Een dag later biedt CEPS een webinar over de gevolgen voor landen van het Oostelijk Partnerschap van de EU. Op donderdag spreekt de Finse oud-premier Alexander Stubb bij EPC over de gang van zaken. Gaat Finland aankloppen bij de Navo?

• De ministers van defensie van de Navo-landen praten woensdag in Brussel over de situatie in Oekraïne.

• Donderdag overleggen de EU-ministers van milieu in Brussel over nieuwe uitstootnormen voor bestelwagens en lichte vrachtwagens, en over de regels voor emissiehandel.

Meer lezen (en luisteren)?

CompleetDeze publicatie van denktank SWP brengt alle uitdagingen voor Europa vanwege de oorlog in Oekraïne aardig bij elkaar, net als het dagelijkse overzicht van Le Grand Continent. En Jean Pisani-Ferry van denktank Bruegel bracht de economische gevolgen voor de EU in kaart. Der Spiegel stelt in een commentaar dat Duitsland een olieboycot tegen Rusland moet steunen.

Zielzorg David Remnick, voormalig correspondent in Moskou, sprak met Stalin-biograaf Stephen Kotkin over wat Poetin (mogelijk) bezielt. Velen vrezen verdere escalatie van de oorlog, zoals de inzet van chemische wapens.

Nuttig? Gerhard Schröder, de voormalige Duitse bondskanselier met nauwe banden met Moskou, zou best willen bemiddelen in de oorlog. Laat maar zitten, vindt de Süddeutsche Zeitung.

Aardverschuiving De podcast Café Europa van Haagsch College belicht dit keer hoe de oorlog in Oekraïne het beleid van de EU bijstuurt.

Paraplu Mocht de oorlog in Oekraïne verder escaleren, dan gaat Oostenrijk ervan uit dat de Navo ook niet-lidstaten beschermt, zegt kanselier Karl Nehammer in dit interview.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.