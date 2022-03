Foto: Ian Langsdon/AFP

Het was dé grote verrassing op de tweede dag van een Europese top in Versailles, die in het teken stond van de oorlog in Oekraïne. Ineens was daar EU-buitenlandchef Josep Borrell, die vrijdag meldde dat hij nog eens €500 mln wil uittrekken voor wapenleveranties aan het door Rusland belegerde land. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het bedrag dat Borrell twee weken geleden in het vooruitzicht stelde.

'Iedereen is zich er volledig van bewust dat we onze militaire steun aan Oekraïne moeten verhogen', zei Borrell. 'Ik weet zeker dat de leiders dit voorstel goedkeuren. Zo voeren we de druk op Rusland verder op.' Hij kreeg bijval van voorzitter Charles Michel van de Europese Raad van regeringsleiders.

Ook Michel bevestigde de extra investering van €500 mln voor Oekraïne via de Europese Vredesfaciliteit. Dit is een vorig jaar opgezette EU-geldpot die nu wordt gebruikt voor militaire hulp aan Oekraïne. Lidstaten die wapens naar het land sturen, kunnen geld terugvragen aan Brussel. Idee is dat EU-landen zo worden gestimuleerd Kiev te helpen. Voor het eerst ooit financiert de EU wapenleveringen aan een land onder vuur.

Straaljagers

Borrell en Michel oogstten aanvankelijk verbazing. Verzucht werd dat Borrell recent ook had geopperd straaljagers naar Oekraïne te sturen. Kort daarna moest hij hierop terugkomen. Veel EU- en Navo-landen beschouwen het leveren van straaljagers als gevaarlijk. Wanneer bijvoorbeeld Navo-piloten jets naar Oekraïne brengen, betekent dat een openlijke militaire inmenging van het westerse bondgenootschap in het conflict en confrontatie met kernmacht Rusland. Volgens een diplomaat valt de extra €500 mln voor wapens in dezelfde categorie opmerkelijke uitspraken als de straaljagerbewering eerder.

Na de top zei ook premier Mark Rutte dat het voorstel over extra militaire steun 'misschien bij de Europese Commissie aan het koken is', maar dat de regeringsleiders er niet over hebben gesproken. Daarentegen stelde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat het plan wel degelijk op tafel ligt en het in de lijn der verwachting ligt dat de EU ermee akkoord gaat. Rutte wilde niet zegen of Nederland dan gaat instemmen. In hun gezamenlijke Verklaring van Versailles verklaarden de leiders hoe dan ook wel 'substantieel' meer te investeren in hun defensie.

Bevriezing gasprijzen

De leiders hebben zich verder lang gebogen over de sombere economische vooruitzichten en de hoge inflatie vanwege de oorlog in Oekraïne. Onder meer België, Spanje en Griekenland willen in EU-verband afspraken maken over een prijsplafond voor brandstoffen.

Volgens de Belgische premier Alexander De Croo is de groothandelsmarkt 'zotter dan ooit,' zei hij tegen Belgische media. 'De huidige prijsstijgingen zou je verwachten bij schaarste, maar die is er niet. Zelfs als Rusland de kraan dichtdraait, zal die er niet onmiddellijk zijn. De markten functioneren dus niet meer. Als dat op de beurs gebeurt, trekt men er ook de stekker even uit.'

Duitsland staat hier niet om te springen, net als Nederland. Volgens Rutte werkt het bevriezen van de gasprijzen marktverstorend en zijn er grote risico's. Zo kan het Amerikaanse energiebedrijven ervan weerhouden vloeibaar lng-gas te exporteren naar de EU als dit niet genoeg oplevert.

Ondanks hun lange discussie kwamen de regeringsleiders er niet uit en hebben ze de Europese Commissie gevraagd de voors en tegen van prijsplafonds in kaart te brengen. Hierbij zijn volgens Rutte 'geen taboes'. Op een Europese top over twee weken gaan de leiders hierover weer in beraad. De Commissie onderzoekt daarnaast tot eind mei ook hoe de EU zo snel mogelijk binnen een 'realistisch pad' van Russisch gas af kan, een ambitie die de EU eveneens heeft uitgesproken in de Verklaring van Versailles. Volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kan dit al in 2027.