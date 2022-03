Buitenland Klopjacht op rijke Russen In de hoop 'regime change' af te dwingen zit het Westen vermogende vrienden van Vladimir Poetin steeds dichter op de huid. Amerika wil hun bezittingen niet alleen bevriezen, maar het liefst ook afpakken. Europa is nog niet zover. Ondertussen wijken de Russische superjachten uit naar Dubai.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Klopjacht op rijke Russen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren