ANP / EPA

9.45 uur | Gevechten rond Kiev woeden door

De gevechten rond het noorden van de Oekraïense hoofdstad houden aan. Een grote Russische troepenmacht staan zo'n 25 kilometer van het centrum van de hoofdstad. Volgens de Britse minister van defensie lijken die troepen zich te herschikken om een nieuw offensief in te zetten.

9.30 uur | Nieuwe evacuaties gepland, situatie Marioepol verslechtert

Oekraïne hoopt in meerdere steden evacuaties te kunnen uitvoeren via humanitaire corridors. Een van de steden waar zo'n corridor gevormd moet worden is het zuidelijke Marioepol dat zwaar onder vuur ligt. Ten minste 1582 burgers zijn gedood in die stad, zo verklaarde het stadsbestuur vrijdag. De blokkade van de plaats duurt al twaalf dagen en burgers zitten zonder water en stroom.

9.15 uur | VS stellen nieuwe sancties tegen Russen in

De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen een aantal machtige Russische zakenmannen. Ook werd meerdere hedgefondsen opgedragen om de investeringen van de Russische oligarch Roman Abramovitsj te bevriezen nadat hij eerder al was gestraft door het Verenigd Koninkrijk.

