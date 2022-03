Linkse oppositiepartijen GroenLinks en Partij van de Arbeid willen dat directeur-grootaandeelhouders, advocaten en accountants meer belasting gaan betalen. Daarvoor komen de twee met een initiatiefwet om een einde te maken aan 'belastingontwijking' via box 2 van de inkomstenbelasting.

GroenLinks en PvdA richten hun pijlen onder meer op de regeling waardoor ondernemers zichzelf een relatief laag salaris kunnen uitkeren, waardoor zij over de rest van hun inkomsten als winst minder belasting betalen. Ook willen zij een beperking van de vrijstelling van erf- en schenkbelasting voor mensen die een bedrijf erven of krijgen, de BOR. De plannen moeten jaarlijks circa €750 mln opleveren.

'Nederland is rijk genoeg om de klappen van de corona- en Oekraïnecrisis op te vangen, als we de kosten naar draagkracht verdelen. En dus streven we naar een eerlijk belastingsysteem, waarin een einde komt aan het belonen van belastingconstructies waar mensen met veel geld nu gebruik van kunnen maken', aldus GroenLinks-partijleider Jesse Klaver.

Box 2 is er voor mensen met een belang van minimaal 5% in een bedrijf. In de praktijk maken vooral directeur-grootaandeelhouders ervan gebruik, maar ook bijvoorbeeld partners bij accountants-, advocaten- en advieskantoren. Volgens het ministerie van Financiën gaat het om ongeveer 400.000 belastingplichtigen met in totaal €400 miljard aan vermogen, van wie een kleine groep het overgrote deel bezit.

De derde box van de Nederlandse inkomstenbelasting, de vermogensrendementsheffing, moet al op de schop na het arrest van de Hoge Raad eind vorig jaar. Dat dreigt het kabinet met miljardentegenvaller op te zadelen, over de afgelopen én de komende jaren. Op basis van de huidige wet kan immers geen aanslag meer worden opgelegd over vermogen in box 3.

Die tegenvaller het kabinet in principe opvangen 'binnen de vermogensbelasting', zei staatssecretaris Van Rij. Maar de coalitiepartijen lieten vorige maand in het debat over de toekomst van box 3, hun oog ook vallen op het geld in box 2.

CDA en ChristenUnie vinden dat de dekking voor de tegenvaller in principe uit de vermogensbelasting moet komen, maar sluiten niet uit dat het kabinet ook naar de opbrengsten van box 2 kijkt. Leidend is voor CDA-Kamerlid Inge van Dijk dat 'de breedste schouders de zwaarste lasten dragen'.