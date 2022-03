Buitenland Corruptiejager blaast als president Zuid-Korea conservatieve wind het Blauwe Huis in De nieuwe president van Zuid-Korea, Yoon Seok-youl, bouwde zijn carrière op het bestrijden van corruptie. Hij was niet bang ceo's, ministers en zelfs een oud-president aan te pakken. Toen de regering van hem af wilde, stelde Yoon zichzelf kandidaat voor het hoogste ambt.

