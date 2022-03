Buitenland Poetin slaat wild om zich heen, 'ziet overal verraders en vijanden' De Russische president Poetin blijft het Westen met kernwapens dreigen. 'Poetin denkt dat wij daar banger voor zijn dan hij. Dat is zeer zorgelijk', zegt bijzonder hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga. Maar vooralsnog blijft het bij retoriek.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Poetin slaat wild om zich heen, 'ziet overal verraders en vijanden' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren