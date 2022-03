Buitenland De totale economische oorlog als Bidens nieuwe veiligheidsdoctrine Het tempo waarmee Rusland buiten de mondiale economie wordt geplaatst verrast vriend en vijand. Dat geldt ook voor de blokkering van de buitenlandse tegoeden van de Russische centrale bank. President Biden maakt economische sancties tot spil van zijn beleid.

