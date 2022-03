Energie De VS waarschuwden Europa al in de jaren tachtig voor gas uit Rusland Een van de eerste gaspijpleidingen van Rusland naar Europa zorgde tijdens de Koude Oorlog voor een groot conflict binnen het Westerse bondgenootschap. Precies zoals de Amerikanen vreesden raakten Europese landen sindsdien meer en meer afhankelijk van Russisch gas. Wat Europa toen zag als deal van de eeuw, blijkt nu Poetins troef.

