Buitenland Xi valt Rusland niet af in overleg met Biden Een twee uur durend gesprek van de Amerikaanse president Joe Biden met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping over de Russische invasie van Oekraïne heeft niet tot een doorbraak tussen beide landen geleid.

