Buitenland Rusland claimt gebruik hypersonische raket Rusland zou dit weekend voor de tweede keer een hypersonische raket hebben afgevuurd op Oekraïne. Ook werd in de Oekraïense havenstad Marioepol hevig gevochten. Daarbij zouden de Russen een kunstacademie hebben gebombardeerd, waar vierhonderd mensen zich schuilhielden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Rusland claimt gebruik hypersonische raket Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren