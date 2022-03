Liveblog

Live: Chemische fabriek in Soemy lekt ammoniak

Het is dag 26 van de oorlog in Oekraïne. In de stad Soemy is bij een lek in een fabriek giftige ammoniak vrijgekomen. Rusland zegt vanochtend humanitaire corridors in Marioepol in te stellen, de stad waar zwaar gevochten wordt.