Europa 'Nu ziet iedereen in Europa ons als kleine Russen' EU-kandidaat-lidstaat Servië is de gebeten hond: het land steunt de westerse sancties tegen Rusland niet en in Belgrado gaan pro-Russische demonstranten de straat op. Wat is er in Servië aan de hand? 'De EU draagt hier zelf schuld aan.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Nu ziet iedereen in Europa ons als kleine Russen' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren