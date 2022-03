Liveblog

Live: Volgens Biden overweegt Poetin chemische wapens in te zetten

Het is dag 27 van de oorlog in Oekraïne. De focus aan het front ligt nog altijd op havenstad Marioepol. Volgens de VN zijn zes miljoen Oekraïeners op de vlucht. De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat Poetin overweegt chemische wapens in te zetten. In dit liveblog houden we u vandaag op de hoogte over het laatste nieuws.