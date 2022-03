Politiek De kiesdrempel als (schijn)oplossing tegen de politieke versnippering Op veel plekken in het land was het beeld na de gemeenteraadsverkiezingen er een van complete vergruizing. Ook in politiek Den Haag is sprake van toenemende fragmentatie, waardoor de roep om een hogere kiesdrempel klinkt. Het doet afbreuk aan de representativiteit van het stelsel, zeggen tegenstanders. 'Kleine partijen zijn de smeerolie van de democratie.'

