Europa De oppositie wil oorlog, vertellen Orbáns media aan de Hongaarse kiezer Hongarije kiest op 3 april een nieuw parlement en het spant erom of premier Viktor Orbán die verkiezingen gaat winnen. Zijn nauwe banden met Moskou kunnen de oppositie in het zadel helpen. Maar zelfs als Orbán verliest, blijft de invloed van zijn Fidesz-partij in het land groot.

