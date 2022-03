Energie Met lede ogen ziet de Nederlandse pomphouder zijn klandizie naar België afreizen Door een Belgische accijnsverlaging verschilt de benzineprijs tussen Nederland en België op dit moment zo'n 50 cent. Met lange rijen bij de Belgische tankstations tot gevolg. ‘Ik heb drie jerrycans in m'n achterbak, die tank ik straks ook vol.'

