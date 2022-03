Buitenland Gokker Poetin rekent op zwakke tegenspelers Is een Poetin een irrationele leider of een briljant strateeg? Speltheoretici noemen hem rationeel, gezien de zwakte van zijn tegenstanders. Maar nu lijkt hij zijn hand toch te hebben overspeeld.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Gokker Poetin rekent op zwakke tegenspelers Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren