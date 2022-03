Buitenland Zachtere Le Pen kan het Macron nog moeilijk maken De Franse presidentsverkiezingen lijken uit te lopen op een treffen tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen. De vrees bestaat dat alleen al de kans op een herhaling van de finale van 2017 kiezers ontmoedigt om te gaan stemmen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zachtere Le Pen kan het Macron nog moeilijk maken Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren