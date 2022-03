Buitenland 'Wij hebben Poetin geholpen zijn machtsbasis op te bouwen' De macht van Vladimir Poetin berust mede op de bereidheid van het Verenigd Koninkrijk om voor veel geld foute Russen in zijn midden te verwelkomen, zegt de Britse journalist Oliver Bullough. Hij beschrijft hoe zijn land de butler van de verkeerde wereld is geworden.

