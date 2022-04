Europa

'Europa heeft niet de luxe zich af te kunnen schermen'

Hoe moet Europa omgaan met de grootmachten Rusland en China? In zijn nieuwe boek 'De Adriatische Zee' belicht de Amerikaanse schrijver Robert Kaplan wat er gebeurt in de geografische onderbuik, waar Rusland van oudsher invloed heeft en China in opmars is. 'Europa is een gevechtszone tussen China en de VS.'