Landbouw Floriade Almere: hoe megaverlies toch 'sterrenstof' moet opleveren De Floriade moest 'de lelijkste stad ooit gebouwd' op de wereldkaart zetten als innovatief en duurzaam. Maar de prestigieuze wereldtuinbouwtentoonstelling, die volgende week woensdag wordt geopend, is uitgegroeid tot een bleeder van vanjewelste. En na corona is het nu de oorlog in Oekraïne die het evenement naar de achtergrond drukt. Toch heeft ceo Hans Bakker er zin in.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Floriade Almere: hoe megaverlies toch 'sterrenstof' moet opleveren Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren