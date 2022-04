Milieu en klimaat Nederland dreigt de dure opties te kiezen om klimaatdoelen te halen Het dit jaar aangetreden kabinet heeft forse klimaatambities en trekt er een historisch hoog bedrag van €35 mrd voor uit. Alleen nu blijken sommige technologieën waar Nederland op inzet voor het verminderen van CO₂, zoals de bouw van kerncentrales, volgens het nieuwe VN-klimaatrapport erg duur. Goedkopere opties, zoals energiebesparing, zijn nog lang niet voldoende ingezet, menen experts.

