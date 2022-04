Europa Laag moreel in Russische leger maakt de overwinning in Donbas ongewis Het Russische leger heeft zich uit het noorden van Oekraïne teruggetrokken om zich te concentreren op de verovering van de Donbas-regio. Maar het moreel bij de Russische troepen is laag, waardoor een spoedige overwinning niet zeker is.

