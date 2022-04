Illustratie: Istock/FD Studio

In het kort China beschouwt menselijk DNA sinds twee jaar als een 'natuurlijke hulpbron'.

De staat eigent zich het recht toe in principe over alle materialen te beschikken die in databasen en labs zijn opgeslagen.

Bedrijven met meer dan de helft buitenlandse belanghebbenden moeten toestemming vragen om met Chinees DNA te mogen werken.

‘Ik begrijp dat mijn werk controversieel zal zijn, maar ik geloof dat gezinnen deze technologie nodig hebben. En ik ben bereid bloot te staan aan kritiek hierover.’ Met die woorden kondigde de Chinese wetenschapper He Jiaku in een video in 2018 opgetogen de geboorte van Nana en Lulu aan. Alsof hij de vader zelf was. In zekere zin was dat ook zo. De meisjes waren de eerste kinderen ter wereld waarvan de genen waren bewerkt. Hierdoor was de tweeling niet vatbaar meer voor HIV, het virus dat aids veroorzaakt.

De aankondiging veroorzaakte in de hele wereld ophef over de wetenschappelijke risico’s en de ethische en morele dilemma’s waar He zich geen rekenschap van zou hebben gegeven. He kreeg een flinke boete, raakte zijn positie aan de universiteit kwijt en kreeg drie jaar cel.

De gebeurtenis spoorde de Chinese regering aan om regels en wetgeving over de omgang met menselijk DNA, die al jaren in de maak waren, versneld in te voeren. Zo is de Biosecuritywet een jaar geleden ingegaan. Hoewel de wet grotendeels gaat over biolabs, biologische wapens en infectieziekten bij dieren, staat er in een hoekje ook iets dat voor Westerse begrippen tamelijk ver gaat. Artikel 53-57 omschrijft menselijk DNA als ‘natuurlijke hulpbron’ en roept de Chinese staat uit tot het 'soevereine gezag' over de ‘menselijke genetische materialen in het land’.

Toestemming vereist

Door de pandemie en de discussie over de herkomst van het coronavirus in China heeft dat onderdeel van de wet tot nu toe weinig grote aandacht getrokken. Maar in de farmaceutische industrie heeft het heel wat stof doen opwaaien, zegt Aaron Gu, advocaat bij het Chinese advocatenkantoor Han Kun in Shanghai, dat veel farmaceuten als klant heeft. Volgens de wet moeten buitenlandse organisaties en individuen die ‘genetische rijkdommen’ willen verzamelen, gebruiken, bewaren of exporteren voortaan toestemming vragen. Ook zijn ze verplicht samen te werken met Chinese partijen.

Vrijwel alle farmabedrijven, Chinese of buitenlandse, die in China klinisch onderzoek doen of marktonderzoek voor medicijnen of medische hulpmiddelen, hebben volgens Gu met deze regels te maken. ‘Bijna alle grote farmaceuten hebben in China dochterondernemingen of laboratoria, veel Chinese biotechstartups hebben investeringen uit het buitenland. Ik denk dat de industrie dan ook flink gelobbyd heeft voor meer duidelijkheid over de praktische gevolgen van de wet.’

Gedeeltelijke opheldering kwam er vorige maand, toen China’s raad van state een voorstel voor uitwerking van regels rond 'mensenlijke genetische bronnen' publiceerde. De conceptregels, die nu verder beoordeeld worden, zijn volgens Gu een verbetering. Duidelijk is nu wanneer China een bedrijf beschouwt als een ‘buitenlandse’ entiteit: als een onderneming voor meer dan 50% in handen is van buitenlandse aandeelhouders, investeerders of andere rechthebbenden.

Bedrijven die onder dat percentage zitten, hoeven zo bezien geen toestemming te vragen voor onderzoek, opslag en overdracht van menselijke DNA-data. Tenzij het gaat om gegevens van meer dan een miljoen mensen, omdat de vorig jaar ingevoerde datawetten dat voorschrijven. ‘Het is nog een hoofdpijndossier voor onze juristen', geeft Gu toe. 'De wetten overlappen, maar in welke mate weten we nog niet.’ Hij benadrukt wel dat zijn cliënten tot nog toe in een paar weken of maanden tijd toestemming kregen voor hun onderzoek. ‘Je moet alleen een goede advocaat inhuren’, grapt hij.

Belangrijke genenfamilies

Tot zover de zakelijke gevolgen. De ethische en morele gevolgen van de net bekendgemaakte conceptregels zijn verstrekkender. De staat mag gebruikmaken van genendata in het kader van de ‘publieke gezondheid, nationale veiligheid en het algemeen belang’, een zeer brede definitie. Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, het toezicht, controle en handhaving. Het ministerie van wetenschap en technologie is eindverantwoordelijke. Opvallend is dat het bestuur van de autonome regio Xinjiang apart genoemd wordt.

China verzamelt al jaren op grote schaal DNA van de Oeigoerse minderheid in de regio Xinjiang en er is grote twijfel over de vrijwilligheid van de deelname eraan. Om die reden zijn verschillende artikelen in wetenschappelijke tijdschriften na publicatie afgekeurd en ingetrokken, waaronder twee publicaties van een Nederlandse wetenschapper van het Erasmus MC, zo berichtten RTL en Follow the Money vorig jaar.

Yves Moreau, bioinformaticus aan de KU Leuven, heeft hiervoor al vele malen gewaarschuwd. ‘Je ziet wereldwijd de opkomst van genendatabanken. Dat China competitief is, tot de wereldtop wil horen en dus controle wil over wie, wat met welke gegevens doet, is niet onredelijk. Veel richtlijnen lijken oprecht misbruik aan banden te willen leggen. Ook vindt onderzoek naar zeldzame genenmutaties en ziekten als alzheimer wereldwijd plaats. Maar als er een nationaal dataplatform aankomt, een ecosysteem dat de overheid controleert, vind ik dat zorgelijk.’

Kenmerken van Tibetanen

Onheilspellend is ook de formulering van onderzoek naar ‘groepen die lange tijd in geïsoleerde of speciale omgevingen hebben geleefd en bepaalde fysieke of fysiologische eigenschappen bezitten'. Moreau vermoedt dat dit gaat om de genen van Tibetanen, het volk dat onder Chinese overheersing leeft. ‘Van Tibetanen is bekend dat zij zuurstof op een andere manier verwerken waardoor ze kunnen leven op grote hoogten. Chinese militairen kampen na verloop van tijd met gezondheidsklachten en moeten vaak terugkeren naar zeeniveau. Als je nog steeds bang bent voor opstanden in dat gebied is dat natuurlijk onpraktisch. Zodoende heeft het Chinese leger veel belangstelling voor dit type onderzoek.’

In de conceptvoorstellen staat verder dat de overheid nationaal onderzoek naar 'belangrijke genenfamilies' elke vijf jaar wil organiseren. De bio-informaticus denkt niet dat daarmee een deur-tot-deur-census wordt bedoeld, maar een periodieke inventarisatie op basis van bestaande databanken. ‘Maar de richting is duidelijk. Wat ik vrees is dat genetische diversiteit als nationaal bezit geëxploiteerd gaat worden. Vooral omdat er in China al tijden een breed assimilatieprogramma is om de Han-identiteit op te leggen.’

Gedwongen assimilatie

Etnische minderheden die niet tot de Han-meerderheid horen, worden in het land al jaren gemarginaliseerd. Zo voerde China in 2010 eerst tweetalig onderwijs in voor regio’s als Tibet, Xinjiang en Binnen-Mongolië. Maar sinds 2016 verplicht de overheid in deze regio’s steeds meer scholen om over te stappen op Mandarijn als voertaal.

Moreau: ‘Het uit elkaar halen van de Hutu’s en de Tutsi’s als etnische groep door de Belgen en de Duitsers op basis van fysieke kenmerken, heeft bijgedragen aan de genocide in Rwanda. De Chinese conceptvoorstellen kunnen heel snel uitmonden in een vrij totalitair beeld, dat gebruikt kan worden om controle en assimilatie af te dwingen.’

Wetenschappelijk onderzoek, in combinatie met een totalitair regime en een opkomend nationalisme: het is een cocktail die in het Westen al snel associaties oproept met het rassendenken van de nazi’s en hun geloof dat eugenetica kon leiden tot verbetering van het menselijke ras. ‘Het was een uiterst effectief verzinsel om bepaalde groepen uit te sluiten’, zegt Dienke Hondius, onderzoeker aan de VU en de Anne Frank Stichting en gespecialiseerd in de geschiedenis van het antisemitisme en racisme. ‘Als het lijkt alsof iets wetenschappelijk bewezen kan worden, kan daar een enorme stimulans van uitgaan.’

Johannes Houwink ten Cate, emeritus hoogleraar holocaust- en genocidestudies, vraagt zich af wat de autoriteiten in China precies hopen en verwachten van dit onderzoek. Hij waarschuwt voor overhaaste conclusies: 'Een causaal verband veronderstellen waarbij genetisch onderzoek per definitie zou leiden tot racisme, en racisme weer tot vervolging en massamoord, is een vorm van historische onvermijdelijkheid die je niet kan stellen.’

Toch vindt Hondius dat waakzaamheid geboden is. ‘Vooral omdat China net als nazi-Duitsland een staatsapparaat heeft waarbij men bang is om fouten te maken. In die alledaagse bureaucratie handelen mensen vaak zonder expliciete opdracht naar wat men denkt dat de baas wil. De historicus Ian Kershaw beschreef dat gedrag als “working towards the Führer”. En bedenk: alles dat vastligt kan voor en tegen je gebruikt worden.’