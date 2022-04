Buitenland Hoe Poetin Oekraïne's bodemschatten dreigt in te pikken Als we het Kremlin moeten geloven, draait de oorlog tegen Oekraïne om het beschermen van een Russische minderheid en het 'denazificeren' van het land. Ondertussen dreigt Moskou ook een belangrijk deel van Oekraïne's bodemschatten in te pikken. Toeval of opzet?

