Europa Vrees voor Brusselse koehandel in conflict over rechtsstaat Polen probeert de Europese Commissie te bewegen tot het vrijgeven van miljarden aan coronaherstelgeld. Begraaf de strijdbijl in het conflict over de rechtsstaat, klinkt het uit Warschau, want er zijn belangrijkere kwesties, zoals de oorlog in Oekraïne. Critici vrezen dat Brussel zwicht voor dit verhaal.

